Nonno spara per sbaglio alla testa del nipotino di 7 anni. Indaga la polizia

13 agosto 2020 a

Nonno ferisce alla testa nipotino di 7 anni con un colpo di pistola. Stava riponendo la pistola per non farla prendere al nipotino, quando è partito il colpo. Così racconta il nonno che ha colpito alla testa il nipote con un’arma da fuoco. Il ferimento è accaduto questa mattina in un appartamento di via Val Sillaro, in zona Fidene, a Roma.

Secondo una prima ricostruzione, secondo quanto riporta l'agenzia Italpress, sembra che il bimbo, adesso ricoverato in codice rosso al Policlinico Umberto Primo di Roma, sarebbe andato a casa del nonno con il papà. Quando quest’ultimo era in bagno, il piccolo sarebbe stato raggiunto dal colpo di pistola partito accidentalmente dall’arma del nonno. Indaga la polizia