13 agosto 2020 a

a

a

Coronavirus. Regione Lazio: "Tamponi drive in per chi rientra da Grecia, Croazia, Spagna e Malta".

L'annuncio arriva dall'Unità di Crisi Regione Lazio: da oggi attivi tutti i drive in per eseguire i test su chi rientra da quei paesi dopo le vacanze.

"Per velocizzare le operazioni di tracciamento è preferibile recarsi con la ricetta del proprio medico di famiglia, tessera sanitaria ed eventuali documenti di viaggio per agevolare il contact tracing.

I drive sono aperti tutti i giorni dalle 9 alle 18 ad eccezione della domenica (il drive in dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni resterà aperto anche la domenica). Per ogni informazione contratta il numero verde 800118800 o segnala il tuo rientro attraverso l'app laziodoctorcovid", si legge nella nota della Regione Lazio

A Viterbo il punto per i prelievi è il piazzale dell'ospedale Belcolle, a Rieti davanti all'istituto d'arte. Qui l'elenco completo dei luoghi dove verranno fatti i prelievi nel Lazio (clicca qui).