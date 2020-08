11 agosto 2020 a

Incidente su autostrada A1, camion urta spartitraffico. Chiuso tratto tra Roma Nord e Guidonia in direzione Napoli.

Sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto tra il bivio con la Diramazione Roma nord e Guidonia in direzione di Napoli a causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante che trasportava farine. Nell’incidente il mezzo ha urtato la barriera spartitraffico centrale ribaltandosi all’altezza del km 546. Sul luogo dell’incidente, dove si registrano 2 km di coda verso sud, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Per gli utenti diretti verso sud si consiglia di prendere la Diramazione Roma nord e rientrare sulla A1 attraverso la A24 o la Diramazione Roma sud, dopo aver percorso l’anello interno del Grande Raccordo Anulare.