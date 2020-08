11 agosto 2020 a

Emergenza coronavirus, a Rieti positiva bambina di due anni legata a educatrice dell'Istituto Divino Amore.

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registra 1 nuovo soggetto positivo al test Covid 19. Si tratta di una bambina di 2 anni con link già noto da contatto esterno con educatrice del centro estivo, presso l’Istituto Divino amore di Rieti.



Prosegue l’indagine epidemiologica: eseguiti dal servizio di Igiene e Sanità pubblica aziendale 260 tamponi presso il drive-in sito in via del Terminillo. Avviata la sorveglianza sanitaria attiva sulle persone che hanno partecipato alla celebrazione funebre dello scorso 2 agosto nel comune di Poggio Bustone. Totale positivi in provincia di Rieti: 21



Sono 187 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 0; 9 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare. Gli operatori del Servizio di Igiene pubblica della Asl di Rieti, monitorano giornalmente i casi descritti sul territorio ed effettuano le indagini epidemiologiche necessarie alla valutazione e verifica di eventuali casi sospetti.

La Direzione Aziendale della Asl di Rieti ricorda a tutti i cittadini che è necessario attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione e contenimento del virus Covid-19: indossare la mascherina, mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, lavarsi spesso le mani e utilizzare il gel igienizzante.