Uomo nudo alle all'ufficio postale: l'impiegata gli chiede i documenti e lui mostra i genitali

11 agosto 2020 a

Uomo nudo alle Poste: gli chiedono documenti e mostra i genitali all'impiegata

Si è presentato allo sportello dell’ufficio postale di piazza Dante a Roma e, alla richiesta di un documento, l’uomo, un egiziano di 20 anni, si è tolto la mascherina rispondendo ad alta voce "Ora ti faccio vedere io il documento". Poi, con un gesto fulmineo, si è slacciato la cinta tirandosi giù i pantaloni, i boxer e mostrando i genitali. A quel punto l’impiegata, spaventata, ha chiesto aiuto alla

polizia raccontando quanto stava accadendo. Gli agenti della del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea, immediatamente intervenuti, hanno subito individuato il soggetto che ha tentato di scappare ma è stato bloccato. Sul posto i poliziotti hanno rassicurato anche le altre impiegate che, scosse da quanto stava accadendo, si erano rifugiate in un angolo dell’ufficio postale. Identificato per A.A.R.A., è stato accompagnato negli uffici di polizia e arrestato per tentata violenza sessuale.