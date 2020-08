Ritornano dalla vacanza in Sardegna con 500 mila euro nascosti nell'auto: denunciati

11 agosto 2020 a

Cinquecentomila euro in contanti nascosti in doppi fondi creati ad hoc nell’auto. È quanto hanno trovato a una coppia proveniente dalla Sardegna i militari delle Compagnie Carabinieri e Finanza di Civitavecchia durante i controlli al porto di Civitavecchia, intensificati in vista delle partenze estive. In particolare, i militari si sono accorti che il conducente della Bmw, alla vista degli operanti, si è subito innervosito e ha tentato di evitare i controlli. Pertanto, è stato immediatamente fermato e l’unità cinofila della Guardia di Finanza «Gink» ha segnalato la presenza di possibili tracce di droga. La successiva perquisizione ha consentito, invece, di scoprire la presenza di alcuni vani nascosti nel bagagliaio posteriore e nelle portiere dove si trovavano circa 40 confezioni di cellophane con all’interno banconote di vario taglio per il valore di 500mila euro, di cui i giovani fermati non hanno saputo giustificarne la legittima provenienza. Pertanto, in considerazione delle modalità di occultamento e di confezionamento, i militari hanno proceduto al sequestro del denaro e del mezzo, denunciando un uomo di 32 anni e una ragazza di 27 anni, entrambi della provincia di Nuoro, per i reati di ricettazione e riciclaggio. Ora gli investigatori indagheranno sulla provenienza dell’ingente somma di denaro, sbarcata dalla nave proveniente da Olbia, nonché sulla destinazione finale.