10 agosto 2020 a

a

a

Roma, scontro tra monopattino e mezzo Ama vicino al Colosseo. Un ferito.

Scontro tra un monopattino e un mezzo dell’Ama al Colosseo poco prima delle 17 del 10 agosto. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale I Gruppo Trevi. Nello scontro è rimasto ferito il conducente del monopattino, un turista inglese di 41 anni. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Santo Spirito per le cure mediche del caso in codice verde. A bordo del monopattino anche un secondo passeggero, donna di 40 anni che non è rimasta ferita. L’esatta ricostruzione dei fatti è in corso di approfondimento da parte dei caschi bianchi, i quali, al termine di tutti gli accertamenti, procederanno alle contestazioni per le violazioni riscontrate. Dai primi elementi raccolti dagli agenti e alcune testimonianze, sembra che il monopattino stesse procedendo da via dei Fori Imperiali in direzione di via Labicana quando, all’altezza del semaforo davanti alla stazione della metro, avrebbe proseguito il transito nonostante il semaforo rosso. Così si è scontrato con il mezzo dell’Ama, che si stava immettendo sulla strada da un accesso laterale di piazza del Colosseo.