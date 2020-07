30 luglio 2020 a

Milly Carlucci, la figlia della conduttrice di Ballando con le stelle eletta presidente dei costruttori del Lazio.

E' la prima donna a capo dell'Ance (associazione nazionale costruttori edili) Lazio. Si tratta di Angelica Krystle Donati eletta mercoledì 29 luglio dall'assemblea regionale. La manager del settore Real Estate è figlia di Milly Carlucci e dell'imprenditore Angelo Donati ed è Head of Business Development di Donati Spa, società che si occupa di progettazioni, costruzioni e partecipazioni nel campo dell'edilizia. Inoltre è Ceo di Donati Immobiliare Group.

"Sono onorata di ricoprire questo incarico. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, è essenziale investire sul futuro delle nostre aziende per far ripartire il Paese", ha detto l'imprenditrice.