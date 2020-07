Droga, sequestrato hashish con il marchio di Che Guevara: arrestato corriere

28 luglio 2020 a

Droga, sequestrato hashish con l'immagine di Che Guevara: arrestato corriere

Sui panetti di hashish che aveva nella sua auto c’era un adesivo raffigurante il combattente argentino famoso per essere stato uno dei protagonisti nella rivoluzione cubana. In tutto, i carabinieri hanno sequestrato a un corriere marocchino un chilo e mezzo di droga, suddivisa in 15 pezzi da circa un etto l’uno, pronta per essere venduta sul mercato della zona di Ardea e del litorale a sud di Roma.

Il controllo nei confronti dell’uomo, un 36enne, è scattato dopo che da tempo i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Anzio lo tenevano d’occhio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, durante l’ispezione, in lungomare degli Ardeatini, ad Ardea, il corriere ha cercato di scappare, abbandonando l’auto sul posto e tentando di disfarsi della droga. L’uomo è stato rintracciato e arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.