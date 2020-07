Roma, "zozzone seriale" identificato grazie alle fototrappole | VIDEO

27 luglio 2020 a

Roma, "zozzone seriale" identificato grazie alle fototrappole.

Lo definisce propio così. "zozzone", la sindaca Virginia Raggi in un post che è stato pubblicato su Facebook nel quale c'è anche un video che sorprende l'uomo mentre sta scaricando rifiuti illecitamente da un furgone.

"Il furgone che vedete nel video è quello di uno zozzone. E pure seriale. È stato fermato in questi giorni dal Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia di Roma Capitale dopo l’ennesimo sversamento illecito.

Le fototrappole che abbiamo installato in città, infatti, lo avevano ripreso decine di volte mentre abbandonava per strada numerosi sacchi neri con scarti alimentari e materiali provenienti da diverse attività commerciali. Ma a causa della targa poco leggibile, per individuarlo e bloccarlo, i nostri agenti si sono dovuti appostare nel luogo dove solitamente si fermava"., spiega la sindaca nel post..



Dall’indagine, delegata dalla Procura di Roma, si è scoperto che il furgone serviva ad una società dolciaria di un comune vicino Roma per trasportare i propri rifiuti all’interno del territorio della nostra città. "Pensate che nel furgone venivano portati contemporaneamente la spazzatura da buttare e i dolci da consegnare. L’ennesimo caso del cosiddetto “pendolarismo dei rifiuti”, un fenomeno che abbiamo voluto sanzionare con una specifica ordinanza che ho firmato l’estate scorsa. I responsabili, tra i cui il titolare della ditta, sono stati denunciati per trasporto e abbandono di rifiuti. Quella contro incivili, criminali e zozzoni organizzati che sporcano la nostra città è una battaglia che stiamo portando avanti senza sosta. Voglio ancora una volta ringraziare tutti i cittadini che ci aiutano e la nostra Polizia Locale per il prezioso contributo", conclude la prima cittadina.