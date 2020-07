27 luglio 2020 a

a

a

Controlli nelle stazioni del Lazio, 2 persone arrestate e 14 denunciate

Controlli della Polfer nelle stazioni del Lazio. Nell'ultimo mese 7.833 persone identificate, 2 persone arrestate, 14 denunciate in stato di libertà, 491 le pattuglie impegnate in stazione, 17 le contravvenzioni amministrative elevate, di cui 7 al regolamento di Polizia Ferroviaria, 7 le misure di allontanamento dallo scalo ferroviario proposte in osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nelle città, 2 minori rintracciati. Questo il bilancio dell’attività

Particolare rilievo ha assunto l’operazione “Stazioni sicure” svolta il 23 luglio, promossa su scala nazionale ed incentrata sul rafforzamento delle attività di controllo. 177 operatori della Polizia Ferroviaria impiegati nei 98 scali ferroviari della regione Lazio hanno controllato in un solo giorno 2.709 persone e 192 bagagli, con l’adozione di 5 misure di allontanamento dallo scalo ferroviario proposte in osservanza delle diposizioni in materia di sicurezza nelle città.

Nella giornata del 22 luglio, gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Civitavecchia hanno rintracciato ed arrestato un cittadino italiano di 54 anni destinatario di un mandato di cattura. L’uomo sottoposto a controllo è risultato destinatario del provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze dovendo scontare tre mesi di reclusione per i reati di furto e ricettazione.

Nella giornata del 23 luglio,il personale della Polizia Ferroviaria di Cassino, durante i controlli effettuati nella stazione di Roccasecca ha individuato due giovani donne di origini romene gravate da numerosi precedenti penali, nonché diversi divieti di ritorno in vari comuni della regione accumulati per la loro inclinazione a delinquere. Le giovani, che anche in questo caso non sono riuscite a giustificare la loro presenza in stazione e nel territorio comunale, sono state allontanate con foglio di via obbligatorio per il comune di Roccasecca.

Nella stessa giornata un cittadino italiano di 47 anni è stato sorpreso, dagli Agenti di Polizia Ferroviaria di Formia, ad effettuare attività illegale di vendita di generi alimentari nello scalo ferroviario ed è stato sanzionato e allontanato in osservanza alle disposizioni in materia di sicurezza nelle città; la merce è stata sottoposta a sequestro.

Nella tarda serata di ieri, gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Civitavecchia hanno colto in flagranza di reato due giovani intenti ad imbrattare il muro di cinta della linea ferroviaria Roma - Pisa, all’altezza del km 58 della via Aurelia nel centro abitato di S. Marinella.