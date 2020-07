27 luglio 2020 a

Montagna, tre uomini salvati dal soccorso alpino del Lazio.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio è intervenuto per due volte nella giornata di domenica 26 liglio: la prima, nella tarda mattinata, sul Monte Gennaro, in provincia di

Roma, per soccorrere delle persone che erano a bordo di un mezzo finito fuoristrada. Sul posto si è recata una squadra di terra della stazione del Soccorso Alpino di

Roma e provincia, il personale sanitario del 118 e l’eliambulanza della Regione Lazio. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato traumi importanti, ad eccezione di una signora ferita affidata all’ambulanza del 118.

Il secondo intervento nella serata nel territorio del comune di Supino, in provincia di Frosinone, per ricercare un uomo di 42 anni che, dopo aver perso l’orientamento, ha richiesto aiuto ai

carabinieri che hanno poi attivato la stazione del Soccorso Alpino di Collepardo. L’uomo, rintracciato grazie al sistema di localizzazione del Cnsas ’Sms Locator’ - è stato raggiunto a piedi dagli operatori del Soccorso Alpino e riaccompagnato alla propria macchina.