Roma, movida e monopattini pericolosi: 800 multe nel week end | FOTO | VIDEO

Non si ferma il lavoro di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Nel corso del weekend gli agenti hanno effettuato oltre 2500 controlli, sia per la sicurezza stradale che a tutela della salute pubblica. Sono stati circa 800 le violazioni contestate in varie aree della città.

È stata riservata grande attenzione ai possibili assembramenti nelle zone della movida, con chiusure momentanee di alcune piazze per il gran numero di persone: isolate temporaneamente la scalinata di piazza Trilussa, l’area di piazza Bologna, piazza della Madonna dei Monti, Largo degli Osci e la Scalea del Tamburino. Sul territorio capitolino sono state circa 50 le violazioni per la vendita e il consumo di alcol oltre l’orario consentito, più di 30 gli illeciti riscontrati all’interno di attività commerciali come ristoranti e locali pubblici per il mancato rispetto delle regole anti-Covid, per occupazioni di suolo pubblico irregolari e per carenze igienico sanitarie.

Controlli mirati anche nella zona di Ostia con presidi fissi sul lungomare e accertamenti riguardanti la vendita di alcol fuori dall’orario consentito. Per quanto riguarda la sicurezza stradale, sono stati oltre 700 gli illeciti contestati per condotte irregolari e 80 i veicoli rimossi per intralcio alla circolazione.

Nel corso delle ultime settimane la Polizia Locale ha effettuato anche dei controlli mirati per contrastare comportamenti scorretti e pericolosi alla guida dei monopattini: sono stati oltre 150 gli illeciti contestati, con pene pecuniarie da 50 ad un massimo di 400 euro, tra le vie del Centro storico e in quelle maggiormente interessate dal fenomeno. I controlli sono stati rafforzati nelle ore serali e nel fine settimana. Le violazioni maggiormente riscontrate riguardano l’utilizzo dello stesso monopattino da parte di due persone, mancanza del casco per i minori di 18 anni, assenza di dispositivi catarifrangenti nelle ore notturne, guida contromano, sui marciapiedi o con monopattini affiancati.

"Ringrazio tutti gli agenti del Corpo di Polizia Locale per il grande lavoro svolto ogni giorno per la sicurezza e la legalità a beneficio di tutti i cittadini", ha scritto in un post la sindaca Virginia Raggi.