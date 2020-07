26 luglio 2020 a

Emergenza coronavirus, a Roma sospesa attività negozio di ottica. Legami con tre persone positive.

La decisione è stata adottata dall'Unità di Crisi Regione Lazio: nel negozio è stato accertato un cluster familiare con tre persone positive. In corso indagine epidemiologica pewr individuare altri eventuali contatti.

Intanto la Regione Lazio, tramite il profilo Facebook dell'assessorato alla sanità Salute, dà notizia di una donna positiva ha partorito in sicurezza al Policlinico Casilino, trasferita al Covid Center del Policlinico Gemelli. Sono in buone condizioni di salute. "La donna era asintomatica, individuata la positività grazie ai test resi obbligatori come da disposizione della Regione Lazio", nella nota dell'assessorato.