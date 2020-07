Ostia, l'ex stabilimento Arca diventerà una spiaggia libera. L'annuncio della sindaca Raggi | VIDEO

26 luglio 2020 a

Ostia, l'ex stabilimento Arca diventerà una spiaggia libera. L'annuncio della sindaca Raggi.

L’ex stabilimento Arca, per esempio, dopo anni di chiusura e abbandono tornerà ai cittadini e sarà una delle spiagge libere più belle del litorale. Lo ha assicurata la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha pubblicato anche un video dei lavori su Facebook.

"La valorizzeremo ancora di più organizzando lì attività sportive, manifestazioni culturali, esibizioni e incontri per renderla uno spazio accogliente dove potersi ritrovare. Il lavoro che stiamo portando avanti a Ostia è una vera e propria rivoluzione e non ha precedenti: su questa spiaggia in particolare eravamo intervenuti a marzo per abbattere le strutture irregolari e bonificare l’intera area. Ora ritorna ai cittadini più bella, più sicura e decorosa. Abbiamo riconquistato le spiagge granello per granello, riportando legalità là dove l’illecito la faceva da padrone. È un lavoro mai visto prima che richiede impegno e determinazione. Il litorale romano ha cambiato volto ed è stato restituito alla città. Dobbiamo esserne tutti orgogliosi", scrive Virginia Raggi.