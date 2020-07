Roma, sorpresi a rubare un furgone. Arrestati due ladri

25 luglio 2020 a

a

a

I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Frascati, Roma, hanno arrestato due uomini di 32 e 39 anni, entrambi di origini bosniache e con precedenti, per tentato furto aggravato in concorso. I due, presso il parcheggio di un centro commerciale in zona Anagnina, sono stati notati mentre tentavano, con l’ausilio di utensili da scasso, di forzare la serratura dello sportello posteriore di un furgone.

Non riuscendo a scassinare del tutto la serratura, i due malviventi hanno desistito e si sono allontanati a bordo della loro auto. I carabinieri, intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112, acquisita la via di fuga e il modello dell’auto dei fuggitivi, sono riusciti a rintracciarli e a bloccarli, dopo pochi metri. La perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare gli attrezzi utilizzati per lo scasso, mentre i due arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.