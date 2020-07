Roma, il Salaria Sport Village confiscato diventerà la casa delle nazionali | VIDEO

24 luglio 2020 a

Il più grande centro sportivo di Roma e d’Italia, il Salaria Sport Village, confiscato definitivamente nei giorni scorsi al termine della vicenda giudiziaria legata all'acquisto. diventerà la Casa delle Nazionali grazie alla collaborazione tra Roma Capitale, Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Federazione italiana giuoco calcio (Figc). Lo ha detto la sindaca Virginia Raggi in un post pubblicato su Facebook.

"L’Agenzia per i beni confiscati lo assegnerà alla nostra Amministrazione. A seguito di un protocollo già siglato con Figc lavoreremo a un progetto per creare una sede tecnica destinata a ospitare i ritiri di alcune delle Nazionali azzurre. L’intenzione è anche quella di valorizzare tutte le strutture esistenti all’interno del centro, con la collaborazione di altre Federazioni sportive. La Federcalcio, inoltre, ha manifestato la possibilità di farne sede della nuova Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale: sarebbe il primo esempio di un unico polo aperto a tutte le dimensioni sociali del calcio, in particolare quella della disabilità", scrive Virginia Raggi.

La sindaca ha pubblicato anche un video della visita alla struttura. "Ho visitato la struttura insieme al direttore dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità, Bruno Frattasi, e al presidente della Figc Gabriele Gravina. Il Salaria Sport Village sarà trasformato in un posto dedicato al gioco del calcio e allo sport come strumento di aggregazione e inclusione. Sarà un polo d’eccellenza dove poter praticare attività sportiva a tutti i livelli".