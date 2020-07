23 luglio 2020 a

Roma, baracche in area verde vicino tangenziale: rom allontanati dalla polizia.

Alcune decine di persone di etnia Rom, che avevano messo su un insediamento abusivo in un’area verde tra via Pietro Mascagni e la tangenziale est a Roma, sono stati allontanati dalla polizia.

Gli agenti del commissariato Vescovio, diretti da Manuela Rubinacci, hanno inoltre intimato agli abitanti delle baracche di ripulire l’area cosparsa di rifiuti di vario genere, da apparecchiature elettriche al rame. Il degrado che si era formato nella zona era stato segnalato dai cittadini e dai comitati di quartiere. L'intervento della polizia ha messo fine all'occupazione abusiva dell'area.