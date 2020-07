Ostia, arrivano i monopattini in sharing. L'annuncio di Virginia Raggi | VIDEO

22 luglio 2020 a

Ostia, arrivano i monopattini in sharing. L'annuncio di Virginia Raggi.

Il servizio arriva dunque anche nella località di mare della Capitale. La sindaca ha annunciato la novità con un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

Questo il messaggio di Virginia Raggi che ha pubblicato anche un breve video: "Monopattini arrivano a Ostia. L’operatore Dott porta in strada dai 60 ai 100 mezzi elettrici a servizio del litorale.. I monopattini potranno essere noleggiati sul Lungomare e alla stazione Stella Polare della Roma-Lido". Un modo per incentivare la mobilità sostenibile attraverso uno dei mezzi che in questo momento è più in voga.