Roma, rapina pasticceria e farmacia a Trastevere: in manette.

I carabinieri del nucleo operativo di Trastevere hanno arrestato un romano di 51 anni per tentata rapina e furto aggravato. L’uomo poco prima era entrato con il volto coperto e un cacciavite in una pasticceria tentando di rapinare contenuto della cassa ma era stato messo in fuga dai proprietari. I carabinieri grazie all’identikit realizzato con le dichiarazioni dei testimoni lo hanno rintracciato in via Pescaia e lo hanno trovato in possesso del cacciavite. L’uomo, secondo gli accertamenti, aveva anche con sè 70 euro rapinati poco prima in una farmacia di via Pescaia.