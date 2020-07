Roma, turisti tedeschi derubati. Zaini ritrovati nel campo nomadi di Castel Romano

22 luglio 2020 a

Roma, vigili urbani trovano merce rubata nel campo nomadi di Castel Romano.

È della tarda mattina di oggi l’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale all’interno del campo nomadi di Castel Romano, dopo aver ricevuto una segnalazione di furto da parte di una coppia di turisti provenienti dalla Germania. Una donna di 27 anni, alloggiante nel campo e con diversi precedenti penali, è stata denunciata per ricettazione. Questa mattina la coppia di turisti stranieri a bordo di un auto proveniente dalla Germania, si è avvicinata agli agenti di presidio nell’area, e riferito loro di aver subito il furto delle dei propri zaini presso la spiaggia di Torvaianica il giorno precedente. I due erano risaliti a quella zona grazia al localizzatore di uno dei cellulari sottratti: scattate immediatamente le operazioni di ricerca. Sono stati i caschi bianchi dell’Unità Sicurezza Pubblica ed Emergenziale e dei Gruppi Eur e Sicurezza Sociale e Urbana, che, a seguito di un’accurata ispezione dell’intero villaggio, sono riusciti a risalire all’area, adiacente l’alloggio della 27enne, dove era stata nascosta la refurtiva: non solo gli effetti personali della coppia di turisti, ma anche altra merce tra cui cellulari, articoli elettronici e accessori di abbigliamento griffati, su cui sono tuttora in corso ulteriori accertamenti in merito alla provenienza.