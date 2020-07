21 luglio 2020 a

Roma, non accetta fine matrimonio e cerca di entrare in casa dell'ex moglie: arrestato.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato per atti persecutori un 34enne romano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, a seguito di una segnalazione al 112, è stato bloccato dai militari in via Pieve Fosciana mentre tentava di entrare con violenza nell’abitazione della ex moglie, una ucraina di 35 anni, come già aveva fatto nella notte. Per il 34enne si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli, in attesa del rito direttissimo durante il quale ci sarà la convalida del fermo d'iniziativa.