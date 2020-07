21 luglio 2020 a

Roma, clan Casamonica 20 condanne per spaccio. Raggi: "No spazio criminalità"

Condanne tra i 9 e i 3 anni per per associazioni a delinquere finalizzata allo spaccio per 20 persone vicine al clan dei Casamonica, questa la sentenza del processo, con rito abbreviato, arrivata in mattina. L’inchiesta, portata avanti dai pubblici ministeri, Giovanni Musarò e Stefano Luciani, e che aveva portato all’arresto nel maggio dei protagonisti riguardava lo spaccio nelle zone di Porta Furba, Casilino, Tor Marancia, Anagnina, Garbatella, e Tuscolano.

"Condannati 20 esponenti del clan Casamonica per spaccio droga in diversi quartieri di Roma" ha scritto in un tweet il sindaco di Roma, Virginia Raggi, dopo la sentenza. "Nella nostra città - aggiunge - non deve esserci spazio per la criminalità. Grazie a Tribunale Roma e forze ordine"