Roma, la sindaca Raggi: "Parco Don Biavati a Centocelle è finalmente sicuro, basta paura" | VIDEO

Roma, la sindaca Raggi: "Parco Don Biavati a Centocelle è finalmente sicuro, basta paura".

"Fino a pochi mesi fa era completamente al buio, segnalato come luogo di spaccio e di degrado. Guardate adesso come è vivo il Parco Don Cadmo Biavati, nel quartiere Centocelle, nella periferia est di Roma. La situazione è decisamente cambiata: come potete vedere, i residenti possono finalmente vivere quello spazio in totale sicurezza, anche di sera". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

"Vi ricordate gli attentati incendiari che avevano colpito alcuni locali di quel quartiere? Al tempo abbiamo voluto dare una risposta immediata e concreta portando subito più luce nella zona. Abbiamo infatti sostituito un impianto di illuminazione che, pensate, non funzionava da 15 anni - continua la sindaca - Inoltre, con l’iniziativa Sport nei parchi, abbiamo dato alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di utilizzare gratuitamente le aree verdi e i parchi comunali per allenarsi rispettando le regole di distanziamento fisico. Adesso adulti e bambini possono utilizzare quello spazio per fare lezioni di danza, andare sullo skate, giocare a basket, a pallavolo. Un’immagine, questa, che rispecchia la città che abbiamo costruito giorno dopo giorno: sicura, decorosa, vivibile e a misura di cittadino", conclude Raggi.