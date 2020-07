Ostia, identificato cadavere dell'uomo rinvenuto in spiaggia Roma

21 luglio 2020 a

La polizia ha identificato il cadavere dell’uomo trovato sulla spiaggia di Ostia, alle 2 del 18 luglio, sul lungomare Amerigo Vespucci nei pressi dello stabilimento Bonaccia. I poliziotti sono giunti al riconoscimento esaminando tutti gli intestatari delle autovetture parcheggiate vicino al luogo del ritrovamento. Da quest’indagine è risultato che un’utilitaria era intestata ad un 53enne, residente in zona Casilino, di cui i familiari avevano denunciato la scomparsa il 18 luglio stesso in quanto preoccupati perché un anno fa l’uomo si era allontanato da casa e aveva cercato di togliersi la vita. È stato il cognato della vittima ad effettuare il riconoscimento del cadavere presso l’Istituto di Medicina Legale di Tor Vergata. In attesa dell’esame autoptico, gli agenti del commissariato stanno effettuando ulteriori accertamenti.