Bustarelle all'aeroporto di Fiumicino, arrestati imprenditori e funzionari

21 luglio 2020 a

a

a

La Polizia di Frontiera di Fiumicino ha eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di alcuni titolari di aziende con attività nello scalo romano ed un alto funzionario dell’Enac locale. Oltre agli arrestati risultano indagati anche due noti avvocati romani, altri imprenditori e funzionari. Scoperte una serie di irregolarità, tali da poter portare alla revoca delle certificazioni necessarie per lavorare in ambito aeroportuale. Il funzionario arrestato, un uomo di anni 58 anni, veniva sistematicamente remunerato con ogni sorta di benefit, dal pieno della auto, ai viaggi gratuiti, alla messa a disposizione di una lussuosa autovettura, nonchè al pagamento dei servizi telepass e della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco macchine familiare; non disdegnava, naturalmente, i pagamenti in contanti che avvenivano tramite il passaggio delle classiche "bustarelle".