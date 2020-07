Cagnolino anziano gettato tra i rifiuti, salvato dai carabinieri. Animalisti Roma: "Presenteremo denuncia" | VIDEO

Sullo stesso argomento: Pattuglia polizia stradale salva da morte certa cinque cuccioli

Cagnolino anziano gettato tra i rifiuti, salvato dai carabinieri. Animalisti: "Presenteremo denuncia"

Il ritrovamento è stato fatto a Roma in zona San Basilio. Alcune persone hanno notato il piccolo animale dal pelo nero e bianco tra i sacchetti dell'immondizia. E' stato recuperato da alcuni volontari animalisti che hanno allertato i carabinieri di zona.

"Ringraziamo i carabinieri del comando di zona per essersi subito attivati e per aver avviato le indagini per risalire al delinquente che ha compiuto questo gesto vergognoso.Animalisti Italiani presenterà denuncia". Sono state dunque avviate le indagini per capire chi ha gettato in quel posto il povero cagnolino.