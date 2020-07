Due morti e un ferito, tragico incidente stradale sull'Aurelia

18 luglio 2020 a

a

a

Tragico incidente questa mattina, 18 luglio, al chilometro 32 della via Aurelia, nel Comune di Fiumicino. Due morti e un ferito è il bilancio del sinistro in cui sono state coinvolte tre vetture. La squadra dei vigili del fuoco 26A di Cerveteri, è intervenuta alle ore 6 per l'incendio di una delle auto dopo l'incidente. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti 118 e polizia per viabilità e rilievi del caso. A causa dell'incidente è stato provvisoriamente istituito il senso unico alternato della circolazione in corrispondenza del km 32, in località Palidoro. Ovviamente disagi per il traffico, risolti non appena la situazione è tornata alla normalità.