Roma, elicottero cade nel Tevere. Ricerche in corso, in azione i sommozzatori

Un elicottero sarebbe caduto e subito inabissato nel fiume Tevere, a Roma, all'interno della Riserva Nazionale Nazzaro, zona Farfa, vicino al ristorante "Piccolo Paradiso" di Meana. In questi minuti si sono attivate due squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Roma che assieme ai sommozzatori e l’elicottero dei Vigili del Fuoco Drago 58 hanno dato il via alla ricerche. Alcuni testimoni oculari hanno visto l’elicottero inabissarsi. Le ricerche sono in corso.