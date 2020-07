Roma, bambino si perde al parco Villa De Sanctis: ritrovato dai carabinieri

04 luglio 2020 a

Bambino si perde al parco Villa De Sanctis: ritrovato dai carabinieri

Disavventura a lieto fine per un bambino di dieci anni, originario del Bangladesh, che nel pomeriggio del3 luglio si era allontanato in bici nel parco di Villa de Sanctis in zona Casilino a Roma. Il ragazzino ha perso l’orientamento, ma una pattuglia della compagnia dei carabinieri Piazza Dante è riuscita, intorno alle 21.30, a rintracciarlo in via della Marranella. Il bambino, che era spaventato e in stato di agitazione, è stato riconsegnato ai genitori.