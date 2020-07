Sfruttamento prostituzione, in manette otto persone tra italiani e brasiliani

02 luglio 2020 a

a

a

Sin dalle prime ore della mattinata odierna è in corso l'operazione "Luna Brasiliana" gli agenti della polizia della Squadra Mobile capitolina, coadiuvata da personale del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica capitolina, ha eseguito 8 misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di aver costituito 2 distinte organizzazioni criminali, composte e dirette da cittadini brasiliani e italiani, volte a favorire l’immigrazione clandestina nonché l’induzione, lo sfruttamento ed il favoreggiamento alla prostituzione di cittadini sudamericani.

Durante una delle perquisizioni domiciliari, gli investigatori hanno rinvenuto una pistola giocattolo, priva del tappo rosso, utilizzata da una delle due organizzazioni criminali per intimidire l’altra.