Incendio nella notte in un negozio di San Pellegrino, sfiorata la tragedia

Notte di paura a San Pellegrino a causa dell'incendio scoppiato poco prima delle due all'interno del negozio "Aquarubra", laboratorio artistico che realizza opere in vetro nel cuore del quartiere medievale del capoluogo. A far scattare l'allarme una pattuglia dei carabinieri, giunta a piazza San Carluccio dopo aver ricevuto una chiamata per schiamazzi notturni. Una volta giunti sul posto, i militari si sono subito accorti del fumo che fuoriusciva dall'interno del negozio e così, dopo aver contattato la titolare, hanno chiesto l'immediato intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme sono state domate giusto in tempo, prima che l'incendio potesse propagarsi fino ai piani superiori dello stabile di via San Pellegrino, portando all'esterno dell'attività commerciale il materiale infiammabile.