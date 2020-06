Lazio, Salvini: “Magistratura intervenga sul mascherina-gate”

Parte mobilitazione nelle province con “La Lega dà voce ai territori”

Presentata il 18 giugno alla Regione Lazio, l’iniziativa 'La Lega dà voce ai territori', una mobilitazione del partito nelle province del Lazio.

Alla presenza di eletti e dirigenti della Lega del Lazio, il segretario Matteo Salvini ha dichiarato: “Cercasi magistratura libera e indipendente disperatamente, perché 35 milioni di euro spesi per mascherine mai arrivate meritano la presenza della magistratura qui in Regione Lazio. Dare soldi pubblici in questo modo è gravissimo. Faccio appello alla Procura affinché venga a fare una visita qui, dimostrando che la giustizia è uguale per tutti”. Poi ha aggiunto: “Purtroppo la verità è che Pd e 5 Stelle si coprono le spalle ma Zingaretti e la Raggi sono due incompetenti”.

Il deputato e coordinatore regionale Francesco Zicchieri ha sottolineato “la sostanziale assenza della Regione Lazio sul fronte dell’emergenza covid-19” e “la chiusura di ben 16 ospedali da parte del Governatore Zingaretti“.

Il capogruppo in consiglio regionale, Angelo Tripodi, ha ricordato che “la Lega ha incontrato 19 categorie per raccogliere le proposte da portare avanti in Regione“. Poi sulla Giunta Zingaretti ha aggiunto: “Il mascherine-gate è uno scandalo da 35 milioni di euro. La Regione Lazio ha pagato per dispositivi mai arrivati. Ma Zingaretti non risponde e fa finta di nulla. E la commissione d’inchiesta regionale richiesta dalla Lega viene respinta dal centro sinistra”.

Poi sul ‘piano rifiuti’, Tripodi ha aggiunto: “E’ un libro dei sogni del tutto privo di misure concrete. E infatti nella regione saranno costretti a riaprire le discariche. Servono termovalorizzatori di ultima generazione per uscire dall’emergenza”.

A seguire, la consigliera regionale Laura Cartaginese ha dichiarato: “Sono mesi che chiedo al presidente Zingaretti spiegazioni sui fondi dati alle Ater presenti sul territorio regionale. Ci sono troppi squilibri tra l’azienda romana e le altre che restano a bocca asciutta, non ci devono essere cittadini di serie B. È necessario anche tornare ad occuparsi dell’economia della nostra Regione facendo subito una legge cave che sostenga le imprese estrattive e gli oltre 3000 lavoratori del comparto di Tivoli-Guidonia”.

Il presidente della commissione Turismo, Pasquale Ciacciarelli, ha lamentato “il mancato supporto della Regione Lazio al turismo, settore su cui non c’è alcuna programmazione o investimento, tanto che soltanto grazie al pressing della Lega si è avviata la stagione balneare”.

La consigliera Laura Corrotti ha dichiarato: “Mentre la Lega pensa alle famiglie del Lazio con la possibilità di istituire sportelli dedicati all’assistenza socio-sanitaria in ogni comune del Lazio, Zingaretti annuncia fondi per le imprese di cui oggi non c’è più traccia, preferendo però regolarizzare gli occupanti abusivi e senza requisiti negli alloggi Ater, sistemare gli amici ed utilizzare il proprio ruolo istituzionale per una propria propaganda elettorale”.

Per il consigliere regionale Daniele Giannini, “sulla sanità Zingaretti ha fatto anni di macelleria sociale. Invece di tagliare gli sprechi sono stati fatti tagli lineari sulla pelle delle fasce più deboli. Oltre 9000 posti letto sono stati cancellati. Particolarmente grave poi è stata la chiusura dell’Ospedale Forlanini, operazione scellerata portata avanti senza alcun progetto di riconversione della struttura. Infine, è scandaloso che la Regione Lazio spenda milioni di euro per comprare il sangue da altri territori perché non è autosufficiente”.