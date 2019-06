Salario minimo: Tridico, 'a mio parere è necessario, costi per 10 mld'

Milano, 20 giu. (Labitalia) - (dall'inviato Fabio Paluccio)- "L'Inps ha fatto una stima di 10 miliardi di euro di costo per l'aumento del salario minimo a 9 euro lordi. Lo stesso ministro del Lavoro ha annunciato la possibilità, la necessità, di una riduzione del cuneo fiscale che possa interessare in qualche modo le imprese che subiscono un aumento del costo. Tuttavia, bisogna dire che ci sono tanti lavoratori, il 15-20% dei lavoratori che guadagnano salari non più bassi di 9 euro, ma più bassi di 5-6 euro. Salari troppo bassi, situazioni che a mio parere vanno risolte, per questo serve il salario minimo". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, a margine del Festival del lavoro, dei consulenti del lavoro, in corso a Milano, conversando con Adnkronos/Labitalia. "Dopodichè il legislatore sceglie la soglia, e anche l'opportunità del salario minimo", ha concluso.