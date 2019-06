Ufficio pet-friendly? Ecco il 'Take your dog to work day'

Roma, 14 giu. (Labitalia) - Mars Italia da anni consente ai propri associati - così sono chiamate le persone in Mars – di portare il proprio amico a quattro zampe in ufficio, convinto dell’impatto positivo complessivo che la presenza di un pet può avere sull’ambiente di lavoro e sulla creazione di valore per un’azienda. Da sempre impegnata a rendere il mondo - e le sue città - un posto migliore per gli animali, Mars ha aperto le porte del suo pet-friendly office di Milano a un panel selezionato di aziende di spicco per il 1° '(positive) Contamination Workshop', con l’intento di 'contagiare' le buone pratiche e facilitare il lavoro di altre realtà desiderose di approfondire la possibilità di adottare una pet-friendly policy.

A seguito dell’incontro, oltre 20 partecipanti delle rispettive aziende hanno siglato la Carta d’Intenti 'Better Cities For Pets' sottoscrivendo l’impegno a diffondere la sintesi dei contenuti del workshop nell’ambito della propria sfera d’influenza, interna o esterna alla realtà di appartenenza, incoraggiando la pratica del pet-friendly office nei contesti più idonei.

Paolo RigamontI, general manager e amministratore delegato di Mars Italia, afferma: "Rendere il mondo un luogo migliore per gli animali è una missione cruciale per Mars, che sceglie di partire dalle città per sviluppare azioni concrete volte a raggiungere questo obiettivo. Il nostro '1° (positive) Contamination Workshop', non a caso, sceglie Milano per la sua prima edizione: qui la vita aziendale rappresenta la quotidianità di tante persone e famiglie e una policy pet friendly può davvero avere un impatto di grande magnitudo"!

Quattro aziende su 5 che praticano il pet-friendly office hanno riscontrato un impatto concreto e misurabile sul business, con particolare riferimento alla reputazione, alla capacità di attrarre e trattenere nuovi talenti. È quanto emerso dall’ultima ricerca 'PAWrometer' (PAW = Pets at Work ossia ‘animali domestici sul posto di lavoro’) del The Banfield Pet Hospital (la rete di cliniche veterinarie parte di Mars Petcare) effettuata su 1.000 dipendenti e 200 responsabili delle risorse umane di aziende americane.

La ricerca ha inoltre dimostrato che la presenza degli animali in ufficio favorisce il benessere, riduce lo stress, aumenta il livello di attività fisica, la produttività e la serenità dei dipendenti. Avere accanto il proprio cane, inoltre, migliora la performance lavorativa perché rende l’atmosfera più rilassata, stimola la creatività e agevola l’interazione tra i colleghi, oltre a portare allegria e buonumore.

Per Maria Chiara Catalani, medico veterinario esperto in comportamento animale, "essere vicini al proprietario per gran parte della giornata è un valore aggiunto per il benessere del pet, purché si tratti di animali ben socializzati".

"A ciò si aggiunge il valore che apporta alla reputazione aziendale - integra Cristiana Milanesi, people and organization director di Mars Italia e Global Customers di Mars inc- Essere pet-friendly infatti è tra le tre motivazioni di scelta più spesso citate dalle nuove generazioni quando, durante i colloqui, chiediamo loro perché sceglierebbero Mars rispetto ad altre realtà. Un volano potentissimo di differenziazione per l’attrazione di nuovi talenti, che contribuisce significativamente anche al nostro essere da anni ai vertici delle classifiche del 'Great place to work'".

Mars Italia consente ai propri associati di portare il proprio pet in ufficio tutto l’anno, semplicemente prenotandosi su un apposito form aziendale. Secondo Valentina Menato, marketing director petcare & food di Mars Italia "la nostra Pet Policy aziendale stabilisce delle regole largamente condivise con gli Associati, volte ad assicurarci che la presenza dei nostri amici a quattro zampe in ufficio avvenga nel rispetto di tutte le persone, anche di chi non ha un pet. Per intraprendere questo percorso è certamente fondamentale seguire un iter ben preciso, ma voglio sfatare il mito della complessità e dei costi: è possibile creare una policy in tempi brevi e a costo zero. Come? Responsabilizzando i proprietari".

Mars Italia, per supportare le aziende interessate ad approfondire la possibilità di adottare una pet-friendly policy, ha sviluppato un toolkit, che ha messo a disposizione delle aziende presenti, invitandole a replicarlo se di interesse. Tale strumento illustra i primi passi necessari per avvicinarsi a questa pratica, mostrando quanto può essere semplice e allo stesso tempo vantaggioso aprire i propri uffici.