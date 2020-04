Coronavirus: Inail, on line elenco dpi validati

Roma, 23 apr. (Labitalia) - “E’ online l’elenco dei dispositivi di protezione individuale (dpi) - occhiali, visiere, semimaschere, indumenti di protezione, guanti e calzari - validati positivamente dall’Inail in attuazione dell’art. 15, comma 3, del decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo, che ha attribuito questa funzione all’Inail in via straordinaria fino al termine dell’emergenza Covid-19, in deroga alle procedure ordinarie”. E’ quanto si legge in una nota dell’Inail. L’elenco, “che sarà periodicamente aggiornato con l’inserimento dei nuovi dpi validati, per ciascun dispositivo riporta la data di validazione, la tipologia di prodotto, il nominativo del produttore e/o dell’importatore con la regione/nazione di riferimento, e un’immagine, se disponibile”.

“La lista - precisa l’Inail - si riferisce esclusivamente ai dpi validati dall’Inail sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore. La validazione in deroga dell’Istituto riguarda, infatti, soltanto i singoli modelli di dpi presi in considerazione e non può essere estesa in alcun modo all’intera produzione/importazione di altri dispositivi, anche della stessa serie, da parte delle imprese presenti nell’elenco”.

Alla data del 20 aprile, su un totale di 3.012 messaggi di posta elettronica certificata pervenuti all'indirizzo dedicato dpiart15@postacert.inail.it, la task force multidisciplinare dell’Inail, composta da circa 40 persone con diverse professionalità tecniche e amministrative, ha processato a livello tecnico circa 1.700 pratiche, 62 delle quali sono state validate positivamente. Per chiarire tutti i dubbi legati all’iter di validazione dei dpi, sono state anche aggiornate le Faq che rispondono alle domande più frequenti sulla procedura e sulle caratteristiche dei dispositivi che possono essere validati dall’Istituto.