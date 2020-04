Coronavirus: 'We will travel again', messaggio di speranza di Bagbnb fa giro del mondo

Roma, 17 apr. (Labitalia) - Una campagna di comunicazione globale dedicata a tutti i ‘cittadini del mondo’ con un messaggio di speranza e di fiducia verso il futuro: usciremo da casa e ‘we will travel again’, torneremo a viaggiare. L’ha promossa Bagbnb, la scaleup italiana leader mondiale del deposito bagagli (www.bagbnb.com) lanciando una campagna di affissioni che in poco meno di 24 ore sta dilagando in tutte le principali capitali d’Europa e oltre oceano: da Parigi a New York passando per Londra, Madrid, e in Italia, tra le altre, a Milano, Roma e Bologna.

La campagna, pianificata dall’agenzia Newu e realizzata anche grazie alla collaborazione dei principali concessionari di spazi pubblicitari, vuole sostenere e rilanciare l’industria del travel e ribadire l’unicità del viaggio ai tempi del Covid-19. Trenta cartelloni ‘all around the world’, per veicolare un messaggio unico che coinvolge chi del turismo vive e oggi soffre la sua crisi, dalle piccole attività commerciali, che con Bagbnb avevano scoperto nuovi servizi legati al deposito bagagli, fino ai grandi player.

Affissioni nelle strade svuotate dei loro abitanti e dei turisti che Bagbnb ‘occupa’ virtualmente scegliendo gli impianti iconici delle capitali tra le più rappresentative dell’immaginario di viaggio per lanciare il suo messaggio: ‘Torneremo a viaggiare. Con lo stesso bagaglio. Con una nuova anima: “We will travel again. Same bag, new soul’.