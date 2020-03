Coronavirus: Takeastay, bond per rilanciare hotellerie italiana

Roma, 31 mar. (Adnkronos/Labitalia) - A fronteggiare la devastante crisi turistica causata dall’emergenza Covid-19, che in Italia ha azzerato le prenotazioni alberghiere, arriva uno strumento innovativo e parallelo alle ota, online travel agencies, nato da un’idea di Fabrizio Zezza e Walter Pecoraro, imprenditori romani impegnati da sempre nel settore turistico, e sviluppato da HotelNerds by EasyConsulting.

Questo strumento si chiama Takeastay e si tratta di un vero e proprio ‘bond’ che i singoli albergatori potranno offrire alla loro clientela. Il bond potrà essere utilizzato per prenotare in un secondo momento, per fare un regalo o come pagamento parziale per una prenotazione futura. Un modo estremamente duttile per garantire immediata liquidità all’albergo e flessibilità unita a vantaggi esclusivi all’ospite.

Il meccanismo di questi ‘futures’ lo spiega Fabrizio Zezza, ceo di HotelNerds: “L’albergo prefissa i valori dei suoi ‘bond’, con tagli di valore variabili, ad esempio 500 euro, che potrà vendere sul suo sito, oppure condividere attraverso i social network o ancora con invio per email ai clienti più fidelizzati. I bond, che pagabili attraverso PayPal, possono anche essere regalati a terzi e sono una valida alternativa, un’evoluzione dei voucher di cui si parla tanto in questa fase emergenziale”.

“Questo strumento - sottolinea Zezza - che abbiamo ideato per ora verrà offerto gratuitamente e non contempla commissioni. La duplice valenza di Takeastay sta nel fatto che con questo strumento l’albergatore si riappropria da subito dell’attività commerciale, offrendo un’alternativa di acquisto alle ota e contemporaneamente genera un effetto ‘empatico’ perché il bond può essere abbinato ad un messaggio promozionale riferito alla destinazione turistica nella quale l’albergo opera, un ‘bond salva turismo’”.

“Il mercato di riferimento di questi bond - ricorda Zezza - sarà inizialmente quello domestico, poiché nell’immediato futuro, la ripresa dell’hotellerie italiana potrà contare principalmente o quasi esclusivamente sulla clientela italiana, ed è un modo per garantire liquidità all’albergatore ed un nuovo orizzonte operativo”.

Nei piani di sviluppo del progetto Takeastay, con il claim ‘Gain more value from your room’, c’è anche la realizzazione di un portale che conterrà tutte le strutture alberghiere che vorranno lanciare sul mercato i loro futures, con un effetto ‘molecolare’ destinato cioè a moltiplicarsi nel tempo e lo si potrà anche abbinare ai voucher già previsti da Federalberghi.