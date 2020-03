Coronavirus: Cup-Rpt, Dl si dimentica di professionisti italiani

Bolsonaro: "In Italia tanti morti perché è un paese di vecchietti" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Brasilia, 18 marzo 2020 Bolsonaro: "In Italia tanti morti perché è un paese di vecchietti" SOTTOTITOLI Il presidente del Brasile Bolsonaro: "L'Italia è una città... un Paese pieno di vecchietti, in ogni palazzo ce ne sono almeno una coppia, come a Copacabana, per questo motivo ci sono tanti morti". Traduzione Giovanni Perreca Fonte Twitter Marcelo Freixo Fonte: Agenzia Vista / ...