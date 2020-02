Coronavirus: robotica in campo per l’emergenza sanitaria in Italia

Roma, 25 feb. (Labitalia) - Contro il Coronavirus arriva in aiuto anche la robotica: ab medica, azienda italiana e lombarda (Cerro Maggiore) leader nella produzione e nella distribuzione di tecnologie medicali, nonché punto di riferimento per la robotica chirurgica in Italia, ha deciso, per questo periodo di emergenza, di offrire pro-bono una tecnologia avanzata per la disinfezione nei principali centri ospedalieri in prima linea nella lotta al Coronavirus.

“La nostra - dichiara Aldo Cerruti, presidente del gruppo ab medica - è un’iniziativa doverosa e di carattere sociale: siamo in Lombardia, abbiamo soluzioni valide ed efficaci, non mancheremo di metterle a disposizione per l’emergenza di questo periodo laddove più necessario”. Oltre a un’apparecchiatura innovativa utilizzata in questo ambito, ab medica dispone di soluzioni di telemedicina ospedaliera e domiciliare che nell’attuale situazione potrebbero risultare molto utili a garantire un monitoraggio continuo dei pazienti.

“Prendersi cura del paziente - prosegue Cerruti - è un impegno collettivo che coinvolge innumerevoli attori, dai medici agli infermieri, ai manager delle aziende ospedaliere, sino ad arrivare alle istituzioni e alle aziende che, come ab medica, sono attive nel mondo sanitario. In una situazione di criticità diffusa, siamo tutti egualmente chiamati a indirizzare i nostri sforzi in maniera sinergica".