Ict: Ariadne Digital, sistemi 'Digital2Employee' sempre più universali

Roma, 20 feb. (Labitalia) - Quando si parla di sistemi digitali 'business to employee', non possiamo più limitarci a pensare alla classica Intranet, ma dobbiamo intendere uno spazio di lavoro digitale evoluto, costruito intorno ai dipendenti. Si tratta di portali complessi, che rivestono un ruolo sempre più strategico all’interno dei processi di comunicazione interna, produzione, gestione, vendita e formazione.

“Progettare Intranet davvero efficaci - dichiara Marcello Ricotti, Ceo del Gruppo Ariadne Digital, società di design e engineering focalizzata da anni sullo sviluppo di piattaforme digitali evolute - non coinvolge solo l’aspetto tecnologico, di design o di produzione di contenuti. E’ un lavoro complesso, fatto dall’insieme di tutti questi elementi. E, naturalmente, da quello più importante che spesso tendiamo a sottovalutare: la persona. Attraverso una Intranet non si scambiano solo informazioni, si rendono i collaboratori più attivi, più indipendenti e più integrati e questo ovviamente si riflette anche sulle performance e sul business”.

"Chiunque, lo sappiamo, lavora meglio se si sente parte di un progetto condiviso e se i suoi valori sono vicini a quelli dell’azienda. E questa condivisione di visione diventa più complicata man mano che l’azienda cresce, il numero dei collaboratori aumenta e, magari, ci sono sedi sparse in ogni angolo del globo", spiega.

“Non dobbiamo dimenticare - aggiunge Marcello Ricotti - che i collaboratori sono i primi clienti di ogni azienda e che tutti, indipendentemente dal ruolo che svolgono, devono poter accedere a tutte le informazioni e conoscere perfettamente i valori, gli obiettivi e i progetti futuri. E le Intranet, se ben strutturate e sfruttate, possono essere davvero un ottimo alleato nella condivisione di tutti questi aspetti e per coinvolgere e fidelizzare i propri collaboratori”.

Come progettare, allora, Intranet che lasciano davvero il segno? "Optare per un design collaborativo: le Intranet vanno disegnate coinvolgendo tutta l’azienda, perché solo in questo modo saranno davvero utili. Lavorare con i dipendenti significa sia ascoltarli, sia coinvolgerli in modo organizzato nei vari momenti del processo di design", suggerisce Ariadne Digital.

E ancora, prosegue: "Selezionare i contenuti in modo che possano davvero essere utili ai collaboratori: no a corporate news a pioggia e no a iniziative calate dall’alto. Preferire, invece, informazioni, contenuti e servizi che supportino davvero il lavoro quotidiano. Infine, fare della raggiungibilità il vero valore aggiunto: un’Intranet davvero efficace deve poter essere usata con qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. La partita si gioca tra Intranet, app e altre soluzioni ibride".