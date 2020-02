Welcome Italia: 20 assunzioni, recruitment con 'immersion'

Roma, 17 feb. (Labitalia) - Welcome Italia, azienda che fabbrica servizi di telecomunicazione di alta qualità dedicati alle imprese, continua ad ampliare il proprio organico annunciando l’apertura di circa 20 nuove posizioni lavorative. L’annuncio conferma i risultati positivi ottenuti dall’azienda e i suoi progetti per continuare a creare opportunità di lavoro, ma contiene anche un’altra importante novità per i candidati. E' quanto si legge in una nota dell'azienda.

"Infatti, grazie alla consolidata partnership con Visiotalent, fornitore di soluzioni innovative di talent acquisition, Welcome Italia ha deciso di ampliare i canali di comunicazione con i candidati offrendo loro uno spazio digitale dove potranno immergersi nella realtà aziendale e conoscere i futuri colleghi, i valori e la mission aziendali. L'obiettivo di Welcome Italia è di utilizzare l'immersion (una delle soluzioni di employer branding proposte da Visiotalent) per attrarre i migliori talenti disponibili sul mercato del lavoro offrendogli un'esperienza di recruitment innovativa ed interattiva", spiega ancora la nota.

"Vogliamo modernizzare il modo di dialogare con candidati. Per questo motivo, abbiamo deciso di realizzare uno strumento totalmente dedicato a loro che aumenta l’interazione e il divertimento", spiega Cristina Luporini, expert recruiter di Welcome Italia. “Soprattutto per le nuove generazioni è molto importante trovare in un’unica pagina web, facilmente accessibile, informazioni che riguardano l'azienda e che altrimenti non sarebbero reperibili altrove", sottolinea.

"D’altronde, Welcome Italia è da molti anni -spiega ancora la nota- una realtà esemplare nella creazione di un ambiente dove le persone si sentano felici e soddisfatte di produrre servizi di qualità per i clienti. Questa attenzione alle persone ha permesso a Welcome Italia di crescere, creare posti di lavoro qualificati ed entrare tra le migliori aziende italiane per il welfare aziendale e certificate Great Place to Work. Per migliorare la propria candidate experience, Welcome Italia utilizza già a partire dal 2019 le soluzioni di video colloquio fornite da Visiotalent e integrerà l’Immersion, rendendola un vero e proprio biglietto da visita", spiega ancora la nota.

"Oggi, uno dei temi importanti per gli Hr e recruiter di un’azienda è quello di fornire in maniera adeguata ai candidati le informazioni fondamentali sulla realtà nella quale andranno a lavorare, sia per metterli nella condizione di proporre una candidatura di qualità, che per offrirgli una chiara visione d’insieme sui benefits, welfare e policy aziendale", spiega ancora la nota.

"Siamo orgogliosi della fiducia che Welcome Italia ci sta dimostrando e di poter mettere a disposizione di un’azienda innovativa e dinamica la nostra esperienza nel campo delle risorse umane, aiutandoli a rendere più efficace e rapida l’acquisizione dei nuovi talenti”, commenta Andrea Pedrini, country manager Italia di Visiotalent.