Virus Cina: Deloitte Consulting, isolamento virus dimostra forza nostro sistema sanitario

Roma, 4 feb. (Labitalia) - "L’isolamento del Coronavirus effettuato dai ricercatori dell’Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani di Roma dimostra la forza del nostro sistema sanitario e del mondo della ricerca in Italia. Una forza che ogni giorno di più si sostanzia nella partnership tra pubblico e privato e che è in grado di produrre punte di eccellenza internazionalmente riconosciute". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Guido Borsani, senior partner di Deloitte Consulting, specializzato in healthcare.

Borsani ricorda, infatti, "lo studio demoscopico presentato da Deloitte Italia a gennaio 2020, da cui emerge che il nostro Sistema sanitario nazionale, fin dalla sua implementazione nel 1978, ha assunto un posizionamento di eccellenza a livello internazionale". "E ancora oggi - sottolinea - a dispetto della criticità dei lunghi tempi di attesa per visite, diagnostica e ricoveri, la qualità delle prestazioni sanitarie erogate dal Sistema sanitario nazionale è valutata positivamente da oltre 6 italiani su 10. Un dato che dimostra che il sistema Italia, anche sul piano sanitario, può posizionarsi tra i leader di settore a livello mondiale".

"Pur vantando ottimi risultati - osserva - in termini di prestazioni sanitarie, il sistema soffre ancora di un ritardo in tema di trasformazione digitale. Se vogliamo che l’Italia tenga il passo, dobbiamo spingere l’acceleratore sui processi di innovazione tecnologica, processi che trasformeranno profondamente la sanità sia in termini di prestazioni sanitarie, sia di performance economica".

"L’efficienza del sistema sanitario, peraltro, si sta rivelando - assicura Guido Borsani - un asset chiave per il controllo e la gestione di una crisi come quella innescata dal coronavirus: un asset strategico che l’Italia deve continuare a coltivare per essere pronta ad affrontare scenari di crisi come quello che ci troviamo a fronteggiare oggi".

Il report presentato da Deloitte Italia si inserisce nel contesto del progetto Impact for Italy di Deloitte, con cui il network di servizi professionali vuole posizionarsi sempre di più come attore di cambiamento per l’Italia, con la mission di favorire e sostenere processi di crescita sostenibili e duraturi per la collettività, per le imprese e le istituzioni.

La survey commissionata da Deloitte, basata su oltre 3500 interviste effettuate su tutto il territorio nazionale, ha l’obiettivo di stimolare una riflessione sulle opportunità e sulle sfide del nostro Sistema Sanitario Nazionale: in una fase di cambiamenti profondi come quella attuale, infatti, anche per la sanità "a trasformazione, costituisce un’opportunità fondamentale da cogliere per la futura sostenibilità del nostro Sistema sanitario", sostiene Borsani.