Piccinetti (Fiera Roma), 'mercato bellezza in crescita, produzione a quota 11,4 mld euro'

Roma, 3 feb. (Labitalia) - "La produzione dei prodotti di bellezza continua a crescere, attestandosi su un valore di 11,4 miliardi di euro. Vale lo stesso per l’export, che con 4,8 miliardi di euro, in aumento di quasi quattro punti percentuali rispetto all’anno precedente, è il terzo settore italiano dopo moda e vino per valore delle esportazioni. Questi confortanti numeri, fotografati dal Beauty Report 2019, realizzato da Cosmetica Italia ci danno ancora più slancio nel portare avanti la nostra Roma International Estetica". A dirlo l’amministratore unico e direttore generale di Fiera Roma, Pietro Piccinetti, in occasione della Roma International Estetica.

"La manifestazione - spiega - ideata e organizzata da Fiera Roma, è, alla sua 13° edizione, ormai uno dei palcoscenici più importanti nel settore dell’estetica professionale e del beauty. Il settore cui si rivolge l’appuntamento conferma la sua ottima salute anche per quel che riguarda gli istituti di bellezza".

Secondo l’ultimo Report, "anche in questo campo la crescita dei consumi è salita: parliamo dello 0,5%, per un valore di 237 milioni di euro e il 2,3% dei consumi totali. Solo nel Lazio e a Roma queste realtà danno lavoro a 7.379 tra estetisti e acconciatori, di cui 80% donne. L’italian Life style, che ci rende noti nel mondo, si afferma anche grazie allo sviluppo eccellente di centri termali, centri benessere, spa degli alberghi di lusso, realtà che, dinamicamente, tendono a coprire sempre più ampie quote di consumo a connotazione estetica/professionale".