Ratemeup, per scoprire livello di digital marketing

Roma, 24 gen. (Labitalia) - Come valutare se la propria azienda sta sfruttando il potenziale del digital marketing? Traction lancia D-Rex (Digital marketing readiness index), nuova versione di Ratemeup gratuita che permette di valutare il livello di conoscenza e utilizzo del digital marketing della propria pmi. Il test sottolinea i punti di forza e le aree di debolezza sulle quali è necessario intervenire per migliorare le performance aziendali. L’algoritmo di Ratemeup, sviluppato dagli esperti di Traction che ogni giorno collaborano con le aziende per incrementare le loro performance online, valuta con un semplice test lo stato e i risultati ottenuti dall’azienda restituendo subito un report personalizzato.

"In linea con la nostra mission - sottolinea Pier Francesco Geraci, ceo di Traction, Automating Performance - abbiamo racchiuso in un semplice quanto efficace tool il lavoro che svolgiamo ogni giorno da anni con i nostri clienti e che oggi abbiamo deciso di trasformare in Ratemeup. Il test è organizzato in tre aree di analisi: presenza online, tecniche di acquisizione dei clienti e risorse umane dedicate. Ciascuna analisi è fondamentale per comprendere come e se l’azienda sta sfruttando le opportunità offerte dal mondo digitale, un mercato dove è presente il 92% dei consumatori italiani".

RatemeUp è facile da usare: basta rispondere ad alcune domande e l’intelligenza artificiale restituirà una percentuale che indica il grado di sfruttamento del marketing digitale da parte dell’azienda, fornendo un report dettagliato. Grazie a questo strumento, le pmi potranno trovare il modo di far crescere il proprio business nel digital. La nascita del nuovo prodotto arriva in concomitanza con il lancio del nuovo sito di Traction, ricco di contenuti, totalmente rinnovato nella grafica e con nuovi servizi.