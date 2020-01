Casaidea, per rinnovare l’abitare tra novità e tendenze settore arredo e design

Roma, 21 gen. (Labitalia) - Primavera, è tempo di ristrutturazioni e cambiamento. Per scoprire come rinnovare l’abitare, tra tante novità e tendenze del settore arredo e design, l’appuntamento è alla Fiera di Roma, dal 21 al 29 marzo, con Casaidea 2020. La manifestazione di rilevanza nazionale, organizzata da Moa Società Cooperativa, racchiude al suo interno aziende altamente qualificate e specializzate che offrono una serie di servizi a valore aggiunto, dalla progettazione all'assistenza tecnica, dal montaggio alla garanzia.

Nei tre padiglioni della 46a edizione, i visitatori (oltre 90mila ogni anno) possono trovare le proposte di espositori e mobilieri provenienti dalle diverse regioni d'Italia, con tante idee per zona notte e zona giorno, cucina, arredo bagno ed esterni. Preparandosi per tempo alla bella stagione, nell’area riservata all’outdoor saranno presentate le soluzioni innovative dedicate alla vita all’aria aperta, con tutte le novità che riguardano arredi, pergolati, caminetti, forni per la cottura di cibi, piscine, illuminazione e tessuti per esterni.

A Casaidea largo spazio trovano anche le soluzioni per rinnovare la struttura abitativa e in più, grazie al bonus casa 2020, ristrutturare conviene ancora: nell’ultima legge di bilancio infatti la proroga dell’agevolazione dedicata alla ristrutturazione edilizia, con detrazioni per gli interventi di recupero di singole unità immobiliari o di parti comuni degli edifici condominiali. Tra uno stand e l’altro, il pubblico potrà confrontarsi con esperti del settore, ricevendo consulenze su misura.

Tante le novità relative ai materiali, sempre più orientati a un arredo ecosostenibile, e ai colori, che donano a ogni stanza personalità: accanto ai toni del rosso o del verde, in tutte le gradazioni, resta l’uso di nuance neutre e tonalità più chiare, in particolare abbinate a metalli come l’acciaio, il rame e l’ottone.

Protagonista delle tendenze cromatiche del nuovo anno (anche nell’arredo) è il pantone 2020 classic blue, perfetto per tutti gli ambienti della casa, dalla zona giorno al bagno: un blu luminoso e rilassante che dona eleganza e raffinatezza agli interni, integrandosi perfettamente in ogni soluzione progettuale grazie alla sua versatilità, che gli permette di adattarsi, ad esempio, con facilità al mondo del tessile o di essere usato per tinteggiare le pareti. In alternativa rivestite con carta da parati in tinta, come di tendenza.