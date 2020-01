Fiere: assieme a Sigep torna a Rimini Ab Tech Expo, tutto su tecnologie dolciario

Rimini, 15 gen. (Labitalia) - Un doppio appuntamento da non perdere per tutti gli operatori del foodservice. Al quartiere fieristico riminese di Italian Exhibition Group, dal 18 al 22 gennaio, assieme a Sigep (Salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè) torna infatti anche A. B. Tech Expo, dedicata a tecnologie e prodotti per panificazione, pasticceria e dolciario. Con A. B. Tech Expo, giunto alla sesta edizione, l’arte bianca viene esaltata in una rassegna unica per varietà di tecnologia abbinata a prodotti, ingredienti e concept di locali.

A Rimini, riunite in un’unica, grande manifestazione, le imprese di riferimento del bakery italiano saranno protagoniste assolute - assieme ai marchi leader europei - presentando le soluzioni più innovative e rappresentative del settore.

A. B. Tech Expo è una manifestazione completa e internazionale, in grado di coinvolgere tutti i processi della filiera: dallo stoccaggio del prodotto alla preparazione delle ricette, dall’impasto alla lavorazione (spezzatura, formatura, taglio), fino a lievitazione, cottura, raffreddamento, taglio e imballaggio finale, compresi naturalmente tutti i servizi che seguono la qualità del processo.

In particolare, il quartiere fieristico riminese ospita un’offerta espositiva che vede presenti tutte le più importanti firme dell’arte bianca italiana a fianco dei più prestigiosi marchi internazionali, partendo dagli impianti di stoccaggio, trasporto e dosaggio delle materie con Cepi, B&B Silo System e Agriflex; passando per le tecnologie di processing e linee per la filiera, tra cui Canol, Csc Sartori, Jac, Minipan, Mecnosud, Mimac, Sancassiano, Sottoriva, Tecnopool, Trivi, macchine e forni del Gruppo Polin, Italforni, Logiudiceforni, Miwe, Moretti Forni, Ramalhos, Rondo, Tagliavini, Zucchelli oltre a Lainox, Rational e Unox, cui si affiancano tecnologie e sistemi per la refrigerazione, Koma, Hiber Ali, Irinox, Zanussi e soluzioni innovative per il packaging, Pfm, Ifp e Robopack.

Ricca inoltre è l’offerta di ingredienti e materie prime con i lieviti, quali Lesaffre e Zeus, le farine e gli ingredienti, tra cui Agugiaro & Figna, Italmill, Molino Dallagiovanna, Molino Grassi, Molino Pasini, Petra Molino Quaglia e Novaterra Zeelandia, sino al prodotti da forno surgelato, Bridor, Cupiello, Forno D’Asolo, Europastry, Lantmannen, Vandemortele.

Un’occasione, dunque, per fare business, ma anche per scoprire le tendenze nella produzione e nel consumo, per macchinari, attrezzature, nuovi format di vendita e innovativi strumenti di marketing. A. B. Tech Expo è organizzata da Italian Exhibition Group, col patrocinio del consorzio Sipan e in collaborazione con Aibi-Associazione italiana bakery ingredients e Italmopa-Associazione industriali mugnai d’Italia.