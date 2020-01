Professioni: Consulenti lavoro, 19 marzo Salone dell'orientamento a Bologna

Roma, 7 gen. (Labitalia) - Il 'Salone dell’Orientamento al lavoro', evento in memoria di Marco Biagi, si svolgerà a Bologna il prossimo 19 marzo in collaborazione con Campus Salone dello Studente. E' una delle novità per il 2020 per la Fondazione studi dei consulenti del lavoro, annunciata, in un video pubblicato sul sito web della categoria, da Rosario De Luca, presidente della Fondazione, che ha anche ricordato l’undicesima edizione del Festival del Lavoro, in programma quest’anno dal 18 al 20 giugno presso il Roma Convention Center 'La Nuvola'.

E De Luca ha anche fatto il punto sulle attività messe in campo dalla categoria nel 2019. Dalla formazione per gli iscritti, attraverso i corsi formativi organizzati presso l’Auditorium dei consulenti del lavoro e le quattro edizioni del Forum Lavoro/Fiscale nel 2019, ai grandi eventi come il Festival del Lavoro, la Summer School e l'evento celebrativo per i 40 anni della legge n.12/79, istitutiva dell'Ordine.

Passando per gli aggiornamenti quotidiani agli iscritti, tramite i canali di comunicazione istituzionali della categoria, o all'orientamento alla professione attraverso vari progetti sviluppati sul territorio.