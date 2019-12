Palermo (Cdp): "Scuola di ospitalità con innovazione e italianità"

Genoa-Sampdoria, Gabbiadini: "Il mio un gol che pesa per la classifica e per i tifosi"

(Agenzia Vista) Liguria, 15 dicembre 2019 14-12-19 Genoa-Sampdoria, Gabbiadini: "Il mio un gol che pesa per la classifica e per i tifosi" Un lampo nel finale di Gabbiadini, entrato dalla panchina, decide il derby della Lanterna a favore della Sampdoria, che s'impone cosi' 1-0 ai danni del Genoa. Tre punti pesantissimi per la squadra di Ranieri, che si toglie momentaneamente dalla zona rossa della ...