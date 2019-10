Agricoltura: al via progetto 4Agrinnovation di Trevisan&Cuonzo

Roma, 7 ott. (Labitalia) - E' dedicato alle prospettive dell’agritech, un segmento economico da non sottovalutare in termini di politiche di sviluppo e protezione di idee, nuove varietà verdi e tecnologie, l'incontro che lo studio Trevisan & Cuonzodedicherà l’11 ottobre, alle 15, in Agrilevante a Bari, un'occasione per presentare il progetto: 4Agrinnovation. “Non è un caso - afferma Gabriele Cuonzo fondatore dello studio - che si sia scelto di partire dal Sud del Paese: alcuni anni fa abbiamo voluto una sede in Puglia, a Bari, con una forte specializzazione nell’agribusiness. Siamo convinti dell’alto potenziale del territorio anche come avamposto tecnologico per il Sud del mondo".

"Le aziende agricole più strutturate - spiega - hanno una visione chiara e investono in ricerca e sviluppo rendendo sempre più strategico il ruolo della proprietà intellettuale come strumento essenziale per la valorizzazione dei risultati della ricerca e dei processi innovativi nel settore dell’agritech. Tutti gli stakeholders devono lavorare in questa direzione ed è questo l’obiettivo che si pone il progetto 4Agrinnovation, che sarà coordinato dal nostro socio Vincenzo Acquafredda e che abbiamo voluto lanciare proprio a Bari”. Gabriele Cuonzo sottolinea che "4Agrinnovation è un cluster di competenze agribusiness promosso dallo studio legale Trevisan & Cuonzo: 4Agrinnovation offrirà gli strumenti per far crescere le imprese agroalimentari italiane attraverso l’innovazione con un focus sulla proprietà intellettuale".

Parteciperanno all’incontro gli avvocati Luca Trevisan, Gabriele Cuonzo e Vincenzo Acquafredda, Trevisan & Cuonzo, Michele Andriani, presidente Andriani Spa, Giandomenico Consalvo, presidente Civi-Italia, Carlo Fideghelli, già direttore Cra Frutticoltura Roma, Luigi Trotta, dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia, Filippo De Nicolo, Banca Generali, e Gianpaolo Cassese, membro della commissione Agricoltura della Camera dei deputati. Sostengono l’iniziativa: Banca Generali e Andriani Spa. L’incontro è patrocinato dalla Regione Puglia, l’Università Lum Jean Monnet e Civi-Italia.